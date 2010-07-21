Çavuşeskuların mezarı açıldı

T24-

Patoloji uzmanlarından oluşan ekip, Çavuşesku çiftinin çocuklarının talebi üzerine, tabutları başkent Bükreş'teki mezarlarından çıkararak kalıntılardan örnekler aldı.

Çavuşesku'nun oğlu Valentin Çavuşesku, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Gerçekleri öğrenmeye yakınız" dedi.

Ailesi, çiftin gerçekten başkent Bükreş'in Gençea mezarlığında gömülü olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Romanya'yı 1965 ile 1989 yılları arasında yöneten Çavuşesku, 1989'daki komünizm karşıtı ayaklanma sırasında eşi Elena ile birlikte helikopterle Bükreş'ten kaçmıştı. Ancak Çavuşesku çifti, Targoviste kasabasında yakalanmış ve askeri mahkeme tarafından idama mahkum edilmelerinin ardından, 25 Aralık günü kurşuna dizilmişti. Çiftin naaşı sessiz sedasız bir şekilde gömülmesi, Bükreş'teki mezarların gerçekten Çavuşeskulara ait olup olmadığı konusunda şüphelere yol açmıştı.

Yıllarca mezarların açılarak DNA testi yapılması için uğraş veren Çavuşesku çiftinin üç çocuğu, sonunda mahkemeden bu yönde bir karar çıkartmayı başarmıştı.