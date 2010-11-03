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Dünya

ÇAVUŞESKULARIN KİMLİKLERİNE DNA TESTİ İLE ONAY BÜKREŞ (A.A)

03 Kasım 2010 13:55

-ÇAVUŞESKULARIN KİMLİKLERİNE DNA TESTİ İLE ONAY BÜKREŞ (A.A) - 03.11.2010 - Romanya'da 1989'da halk ayaklanması sonucu iktidardan düşürülerek kurşuna dizilen eski Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku (1918-1989) ile eşi Elena'nın, mezarları açılarak yapılan DNA testiyle kimlikleri teyit edildi.  1989 Aralık ayında bin kişinin öldüğü halk ayaklanması sonunda 25 yıllık komünist iktidarı sona erdirilen Çavuşesku'nun oğlu Valentin Çavuşesku, bugün Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ailenin desteklediği DNA testi sonunda 20 yıllık esrarın aydınlandığını belirtti. Ailenin isteği üzerine Gençe Askeri Mezarlığı'ndaki mezarlar temmuz ayında açılmıştı. Mezarların Çavuşesku çiftine ait olmayabileceği, çiftin öldürüldükten sonra başka yere götürülmüş olabileceği ileri sürülüyordu. Çavuşesku ile eşi Elena, televizyondan yayımlanan iki saat yargılanmanın ardından, idam mangası önünde, daha duvar dibinde yer almadan açılan ateşle öldürülmüşlerdi.

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