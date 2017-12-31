Cavs, LeBron’un doğum gününde kaybetti

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 33. yaş gününde konuk olduğu Utah Jazz'a 104-101 mağlup oldu.

Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 29 sayı, 6 asist ve 3 top çalmayla takımını taşıdı. Derrick Favors 19 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve Thabo Sefolosha 10 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

Cavaliers cephesinde James 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Kevin Love 20 sayı, 10 ribaunt ve Jeff Green 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise maçı, 2 sayı ve 2 ribauntla bitirdi.