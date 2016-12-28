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Spor

Cavenaghi futbola nokta koydu

Arjantinli golcü Fernando Cavenaghi, River Plate formasıyla 112 gol kaydetti

28 Aralık 2016 13:12

Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Cavenaghi futbolu bıraktığını açıkladı.

River Plate'in efsane ismi, kulübün resmi internet sitesinde bir de veda mesajı yayınladı.

Cavenaghi şunları söyledi: "Bugün benim için çok özel bir gün. Bu video aracılığıyla sportif kariyerimi sonlandırdığımı belirtmek istiyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Tanrı'ya da şükürler olsun bana bunu yapabilmem için fırsat verdi.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi en kötü zamanlarımızda bile koşulsuz şartsız desteklediniz."

River formasıyla 112 gole imza atan Fernando Cavenaghi geçtiğimiz sezon APOEL Nikosia'ya transfer olmuştu. Golcü oyuncu ayrıca Monumental Stadı'nda gelecek yılın ortalarında River Plate formasıyla bir veda maçı yapacağını da söyledi.

Kariyerinin büyük bölümünü River Plate'te geçiren Fernando Cavenaghi, Spartak Moskova, Bordeaux, Villarreal forması da giydi.

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