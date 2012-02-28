Şevket Çavdar toprağa verildi

T24 - Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde dünyada ilk kez aynı anda çift kol ve çift bacak nakli yapıldıktan sonra dün dolaşım bozukluğu sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki Şevket Çavdar, Nevşehir'in Derinkuyu İlçesi Yazıhüyük Beldesi'nde toprağa verildi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki kol ve iki bacak nakli yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Şevket Çavdar'ın cenazesi, gece saatlerinde Ankara'dan Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük beldesindeki evine getirildi. Buradan Yazıhüyük Merkez Camisi'ne götürülen Çavdar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığına defnedildi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; yakınları, Çavdar’ın koyu Galatasaray taraftarı ve çenesiyle klavye kullanarak internete girdiğini, askerlik yapmayı çok arzuladığını ve bunun için organ naklini istediğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi’nde geçen cuma günü çift kol ve bacak nakli yapılan Şevket Çavdar’ın önceki gün dolaşım bozukluğu sonucu sol bacağı geri alındı. Dün de iki kol ve sağ bacağı alınan Şevket Çavdar, kalp-damar ve kan sisteminin yeni dokulara uyum sağlamaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara’daki hastaneden dün gece alınarak cenazesi Yazıhüyük Beldesi Bozkır Mahallesi’ndeki eve getirilen Şevket Çavdar, Merkez Camii’nde Nevşehir Müftüsü Yakup Öztürk’ün "Hakkınızı helal edin. Eksiğini Allah tamamlasın. Buraya katılan herkesten Allah razı olsun"’ diyerek kıldırdığı cenaze namazı ardından daha önce elektrik çarpması sonucu kaybettiği kol ve bacaklarının bulunduğu mezara gömüldü.

Şevket Çavdar’ın dayısı Yazıhöyük Beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Cengiz Çavdar, "’Yeğenimi dün saat 18.00 sıralarında kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzgünüz. Doktorlar da bizim gibi üzüntülü. Açıklamayı da o nedenle geç yaptılar. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz’" dedi. Kendisine ait 50 AZ 778 plakalı özürlü otomobili bulunan Şevket Çavdar’ın komşularından Enver Topraktepe, şunları anlattı:

"Şevket, tekerlekli sandalyeyle dolaşıyor, televizyon seyredip internete takılıyordu. Kolları olmadığı için tuşları çenesiyle kullanıyordu. İnternete çok hevesliydi. İlkokul mezunu olmasına rağmen kendisini iyi yetiştirmişti. 13 yaşında bir arkadaşına yardım için gittiği elektrik işinde yüksek akıma kapılarak kol ve bacaklarını kaybetmişti. En büyük arzusu askere gidebilmekti. Organ nakline de o nedenle sıcak baktığını iyileştiği takdirde askere gitmeyi çok arzuladığını bana söylemişti."

Belde mezarlığında toprağa verilen Şevket Çavdar’ın diğer komşusu Nurettin Aktaş da, "Şevket, köpek ve güvercinleri çok seviyordu. Fakat en büyük tutkusu Galatasaray’dı. Fanatik bir Galatasaraylıydı. Galatasaray ile ilgili tüm gelişmeleri televizyon ve internetten takip ediyordu. Galatasaray maçlarını da naklen yayınlarda heyecanla seyrediyordu" diye konuştu.

Şevket Çavdar’ın, Galatasaray tutkusu ve sevgisini sosyal paylaşım sitesinde dile getiren fotoğraflar paylaştığı ve sarı-kırmızılı ekibin atkısıyla fotoğraf çektirdiği dikkati çekti. Çavdar’ın ’Yetenek sizsizin’ programını da ilgiyle izlediği, halk ozanı Osman Öztunç hayranı olduğu, siteye ’Hayat okulu mezunuyum’ diye yazdığı belirlendi. Çavdar’ın sosyal paylaşım sitesine arkadaşlarının operasyon öncesi, dua, vefatının ardından ise başsağlığı mesajları bıraktığı dikkat çekti. Ankara’daki Hacattepe Üniversitesi’nde geçirdiği organ nakli sonucu yaşamını yitiren Şevket Çavdar’ın cenaze törenine, başta dayısı Belediye Başkanı Cengiz Çavdar olmak üzere, yaklaşık 1000 kişi katıldı. Ailesi basın mensuplarıyla görüşmedi.

'Ya umtularda biterse'

Şevket Çavdar’ın sosyal paylaşım sayfası Facebook’da paylaştığı bir fotoğraf dikkat çekti. Bir kamyon kasasının arkasında yazısı ’Ya umutlar da biterse Mevzu Derin Şevket Baba’ yazısı son yaşanan gelişmeleri özetler gibiydi. Sosyal paylaşım sayfasında çok sayıda fotoğrafını yakınları ile paylaşan Şevket Çavdar’ın kamyona olan ilgisini herkes biliyordu. Bir kamyon kasasının arkasına yazdırdığı ’Ya umutlar biterse mevzu derin Şevket Baba’ yazısı ise dikkat çekerek sanki Şevket Çavdar’ın yaşadığı süreci özetlediği belirtildi.

Bacak ve kolları bağışlayan aile, iadelerini istedi

Öte yandan, trafik kazasında yitirdikleri oğullarının bağışladıkları organ ve uzuvlarıyla, organ bekleyen hastalara umut olan Alkan ailesi, oğullarının kol ve bacakları nakledilen, ancak uzuvların vücudunda yaşamaması sonucu geri alınan Şevket Çavdar'ın, gelişen sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin düşüncelerini gazetecilerle paylaştı.

Ankara'dan gelen acı haberden derin üzüntü duyduklarını ifade eden anne Cemile Alkan, “Şevket Çavdar'ın ölümü ile acımız bir kez daha tazelendi” dedi.

'Oğlumun organlarını burada defnetmek istiyoruz'

Baba Kazım Alkan da oğullarının kol ve bacaklarının nakledildiği Şevket Çavdar'ın yaşamını yitirmiş olmasının kendileri için de sarsıcı bir haber olduğunu ifade ederek, “Oğlumuzun organları nakledilen Şevket Çavdar'ın hayatını kaybetmesine çok üzüldük. Bundan sonra dileğimiz yüzünü taşıyacak olan kişinin hayrını görmesi” diye konuştu.

Aile olarak, yapılan nakilden başarılı sonuç alınamaması üzerine, oğullarının, Şevket Çavdar'ın ölümünden önce vücudundan geri alınan kol ve bacaklarının kendilerine iade edilmesi istediklerini belirten baba Alkan, “Oğlumun organlarını burada defnetmek istiyoruz” dedi.

Yaşam dolu ve sevecen tavırlarıyla da çevresinde dikkat çeken bir kişilikte olduğu belirtilen Şevket Çavdar’ın internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaştığı şiirin, umut dolu yaşamdan sanki bugünlere seslendiği ifade edildi. Şiir şöyle:

Ben aşktan anlamam haa

Oysa bir bıçak değişmiş gibi bölünmüş düşlerim

Gayri iflah olmayız

Sen bir yerde ben bir dar da

Eski bir vatan kadar uzağız işte

Destanlar kadar yakın

Uzat ellerini cano yarama dokun

Belki böyle sevmemeli bir insan

Sevmemeleri bu zaman da

Böyle ölümüne erkekçesine

Bir kartal olmamalı ömrün doruklarında

Böyle kanadı kırık zemheride

Gel de bu vahşi yanını

Bu en asil yanını

Kolaysa bırak cano

Kolaysa bırak.