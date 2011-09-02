-Cavcav'ın heykeli ve belgeseli tamam, biyografisi yolda ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, Beştepe Tesisleri'nde dikilen heykelinin ardından, hayatının anlatıldığı bir belgesel film çekildi. İlhan Cavcav, heykelinin yapıldığından haberinin olmadığını ve kendisine sürpriz yapıldığını belirterek, ''Bana sorulsaydı ben hayattayken böyle bir şeye izin vermezdim. Belgesel ve kitap ise ayrı, başından beri biliyorum'' dedi. Belgeseli hazırlayanların Gençlerbirliği taraftarı olduklarını ve bu çalışmayı Gençlerbirliği sevgisiyle yaptıklarını kaydeden Cavcav, ''Belgesel ve kitap vesilesiyle bir kez daha 'iyi ki Gençlerbirliği'ne başkan oldum' diye düşündüm. Evet, benim bu kulübe katkım olmuştur, ancak bende de Gençlerbirliği'nin katkısı çoktur. Bugün Türkiye'nin her yerinde İlhan Cavcav'ı tanıyorlarsa bu Gençlerbirliği'nin sayesindedir'' diye konuştu. Daha önce bazı gazetecilerin hayatını kitaplaştırmak istediklerini, kulüpteki bazı yöneticilerin de böyle bir niyetleri olduğunu duyduğunu anlatan duayen başkan, ''Bu tür girişimlere hep uzak durdum. Daha önce 'Başkanım belgeselini yaptıralım, kitabını yazdıralım' diyenler oldu ama bu arkadaşlarımız 'yaptıralım' değil, 'yapalım' dediler. Artık 75 yaşındayım. Bir şey teklif ettiklerinde, ardından ne isteyeceklerini biliyorum. Bu meyanda bu arkadaşlarımızın evvela Gençlerbirliğili olmaları, sonra bu işi gönüllü yapacak olmaları beni etkiledi, kabul ettim.'' dedi. Belgeselin tamamlanmasının oldukça uzun sürdüğünü, ancak bu sayede doğduğu evi, futbola başladığı sahayı ve eski dostlarını görme fırsatı bulduğunu, çocukluğunu ve gençliğimi hatırladığını söyleyen İlhan Cavcav, şunları söyledi: ''Geçmişe yolculuk gibi oldu, çok duygulandım. Annemi, babamı, sevdiklerimi andım ama süre uzayınca 'Bu ne bitmez belgeselmiş' dediğim de oldu. İnsan her ne kadar kendisini bilse de sabırsızlanıyor. Belgeseli izledim ve çok beğendim. Hayattayken böyle bir şeyle karşılaşmak herkese nasip olmaz. Bu vesileyle genç kardeşlerim Ali Ekber Düzgün, Hakan Kaynar ve belgeselin yönetmenliğini yapan Alper Tunga Özdemir'e teşekkür ediyorum. Daha önce bir taraftarımız kulübün tarihini yazmıştı. Şimdi yine taraftarlarımız bu belgeseli yaptılar, kitap da hazırlanıyor. Böyle bir camianın içinde olduğum için gurur duyuyorum.''