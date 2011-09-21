-Cavcav'ın durumu iyiye gidiyor ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Akciğerinde oluşan ödem ve solunum yetmezliği tanısıyla yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Medicana Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saat 16.00'da diyaliz makinesine bağlanan Cavcav'ın değerleri normal seviyelere geldi. İlhan Cavcav'ın saat 20.30'da diyalizden çıkarılacağı bildirildi. Bu arada Cavcav'ın, yaşanılacak ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek yoğun bakıma alındığı ifade edildi.