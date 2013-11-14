Cavcav'dan Aziz Yıldırım'a son uyarı: İhraç ederim!

Kulüpler Birliği Vakfı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, vakfın toplantılarına katılmayacağı yönünde kendilerine bilgi gönderen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi.

Cavcav, Maslak Sheraton Otel'de gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantılara katılmayan ve bundan sonra vakfın bu tür organizasyonlarında yer almayacağı yönünde bilgi gönderdiği belirtilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın herkes gibi gelip geçici olduğunu vurgulayarak, "Aziz Yıldırım olduğu kadar yer yakar. Dolayısıyla buraya katılmamakla, 'bir daha Kulüpler Birliği'ne gelmeyeceğim' demekle bir insan büyümez" diye konuştu.

Kendisinin dâhil, kulüplerin başında olan her insanın dünyada gelip geçici olduğunu vurgulayan başkan Cavcav, şu ifadeleri kullandı:

“Kim ne yaparsa kendine yapar. Fenerbahçe demek Türkiye demek. Çok taraftarı olan, çok nezih insanların oluşturduğu bir topluluk demek. Allah'tan başka büyük yoktur. Kim ne yaparsa yapsın kötülük kendinedir. Aziz Yıldırım'ı birliğe davet ediyorum. Yoksa bir dahaki sefer karar alacağız ve ihraç edeceğiz. Kulüpler Birliği'ni kuran benim. 'Kulüpler Birliği'ne gelmem' diyor. Çok şey konuşurum ama bazıları benimle beraber mezara gidecek.”

'Zaman birlik zamanı; ayıplıyorum'

“Birlik ve beraberliğin bizlere yarar sağlayacağı bir devirde Trabzonspor Kulübü başkanı ve Fenerbahçe Kulübü başkanının böyle ileri geri serzenişlerine kamuoyu gülüyordur” diyen Cavcav, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben İlhan Cavcav, 80 yaşına gelmiş biri olarak gülüyorum. Bu şekilde hareketlerinden dolayı ayıplıyorum. İbrahim Hacıosmanoğlu, geldi katıldı. Katıldığı için teşekkür ediyorum. Çok önemli işi bulunduğu için ayrılmak mecburiyetinde olduğunu ve her karar için bana yetki verdiğini söylemeliyim. Zaman kardeşlik zamanı. İstanbul'da veya Trabzon'da oynanacak müsabakada 'vay sen Trabzonlusun, vay sen Fenerlisin' diyerek sporcuyu birbirine düşman etmenin zamanı değil.”

Spor kanunu tartışıldı

Cavcav, toplantıda ayrıca, Kulüpler Yasası'nı konuştuklarını dile getirdi. Kulüplerin hukukçularının ve kulüp müdürlerinin toplantıya katıldığını vurgulayan İlhan Cavcav, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kulüplerimiz için önemli olan 'e-bilet' uygulamasının yanı sıra spor kanunu ile ilgili 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. 55-60 kişiyle yaptığımız toplantı sonunda çok iyi kararlar aldığımızı ümit ediyorum. İki şekilde komisyon kurduk. Altı kişiden oluşan bu heyet, Ankara 'da Spor Genel Müdürlüğü'nün hukukçularıyla beraber spor kanunu hakkında 2-3 günlük çalışma yapıp, spor kanununu futbolumuzun geleceği açısından olumlu hale getirecekler. Bu toplantının ardından Kulüpler Birliği olarak kararımızı vereceğiz.”

Toplantıya, Fenerbahçe Kulübü dışındaki Süper Lig'de yer alan 17 kulübün yöneticileri ve temsilcilerinin katıldığı bildirildi.