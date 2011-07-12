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Spor

CAVCAV: AYSAL'I ŞİDDETLE KINIYORUM ANKARA (A.A)

12 Temmuz 2011 21:50

-CAVCAV: AYSAL'I ŞİDDETLE KINIYORUM ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünay Aysal'ın, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin, ''Türk futbolu çok ağır bir şaibe altında. Kararların geciktirildiği her gün Türk sporuna zarar vermektedir'' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Cavcav, yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği olarak dün, 18 kulübün temsilcilerinin de katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantıya Galatasaray Kulübünü temsilen Ali Dürüst'ün de katıldığını hatırlatarak, ''Söz konusu toplantıda, Kulüpler Birliği olarak federasyonumuzla birlik ve beraberlik içinde, liglerin daha önceden planlandığı şekilde devam etmesi ve şike soruşturmasında adı geçen takımların ligden düşürülmemeleri konusunda ortak karar aldık. Aldığımız bu kararı da yaşça en büyük olmam nedeniyle kamuoyuna ben açıkladım'' dedi. Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortaklaşa almış oldukları bu karara karşın bugün Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın açıklamalarını medyadan öğrendiğini dile getiren Cavcav, ''Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal'ın yapmış olduğu bu açıklamaları Türk futboluna indirilmiş bir darbe olarak görüyorum ve kınıyorum. Bununla birlikte TFF'ye, bizlere göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

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