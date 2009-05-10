Cavcav yeniden başkan



Gençlerbirliği’nde İlhan Cavcav, genel kurulda kullanılan 395 oyun 394'ünü alarak tekrar başkanlığa seçildi.



Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda, İlhan Cavcav yeniden başkanlığa seçildi.



Karayolları Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, İlhan Cavcav kullanılan 395 oyun 394'ünü alırken, 1 oy da boş çıktı.



Tek listeyle gidilen seçimde, 29 kişilik yönetim kurulu listesinin 16. sırasında yer alan Ali Rıza Onat'ın ismi 303 üye tarafından çizilerek yerine İsmail Özkan yazıldı ve Özkan yeni yönetimde yer aldı.





Bu arada genel kurulda ihracına karar verilen Zeki Ünaldı'nın ismi de 2 oy pusulasına yazıldı.



İlhan Cavcav, genel kurul üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasında, ''Birlik ve beraberlik içinde, 2 yıldır yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bunun sözünü veriyorum. 5-6 yıl önce Avrupa kupalarında turları geçen ve Gençlerbirliği tarihine yakışan bir başarıyı tekrar yakalamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.



Divan Kurulu Başkanı Ufuk Özerten de seçim sonrası yaptığı konuşmada, Gençlerbirliği'nin 'kutsal' bir kulüp olduğunu vurgulayarak, ''Sadece parayla sportif başarı gelmiyor. Yeni yönetimden gelecek sezon herkesin gurur duyacağı bir takım yapmasını istiyoruz'' dedi.



Cavcav'ın yönetim kurulunda, Tarık Artukmaç, Niyazi Akdaş, Fatih Atay, Enis Safi, Cüneyt Üstündağ,



İbrahim Ceylan, Muammer Akyüz, Savaş Yorgancı, Sabri Erbakan, Arda Çakmak, Murat Cavcav, Kemal Yurttakalan, Asım Öğütçü, Murat Yıldız, Emir Eryılmaz, Halil Erkman, Mehmet Emin Gür, Merdan Hürmeydan, Serdal Ulusoy, Adil Kılıçkan, Talip Çankırı, Faruk Coşkun, Sinan Gürsoy, Mehmet Balıkçıoğlu, Volkan Özbay, Arif Ölmez, Önder Cavcav, Azmi Doğan isimleri bulunuyor.



