-Cavcav ''Van'a Okul Projesi''nin peşini bırakmıyor ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Van'daki deprem felaketlerinin ardından yardım kampanyaları konusunda spor kulüpleri adına suskunluğu, 18 Süper Lig kulübünün katkısıyla yapılacak bir okul projesiyle bozan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, projenin fikir düzeyinde kalmaması için çalışmalarına devam ediyor. Cavcav, konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığını ve bayramdan sonra gerçekleşecek ilk Kulüpler Birliği toplantısının gündem maddelerinden birinin okul projesi olduğunu söyledi. Okul projesine ilişkin düşüncesini paylaştığı Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'un projeye destek sözü verdiğini kaydeden İlhan Cavcav, diğer kulüp başkanlarının da böyle anlamlı bir girişime katkı sunacaklarından emin olduğunu belirtti. Van Valisi Münir Karaloğlu ile yaptığı görüşmede, deprem bölgesindeki okulların durumu hakkında bilgi aldığını ifade eden Cavcav, eğitime devam edilemeyecek kadar hasarlı olan birçok bina olduğunu öğrendiğini, Vali Karaloğlu'nun da proje nedeniyle son derece memnun olduğunu kendisine ilettiğini dile getirdi. Projede en önemli desteği bekledikleri Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın da olumlu davranmasının kendisini ayrıca sevindirdiğini söyleyen Cavcav, şunları söyledi: ''Böyle bir projeyi, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in destekleri olmadan gerçekleştirmemiz mümkün değil. Önce 18 kulüp bir araya gelip, anlamlı bir miktar destek topladıktan sonra sayın bakanlarımızın kapısını çalmak daha doğru olur düşüncesindeyim. Gerek devlet kurumlarının, gerek tek tek insanların Van depremi sonrasında dünyaya örnek olacak bir dayanışma gösterdiğine inanıyorum. Kulüpler Birliği de bu acı olay için üzerine düşeni yapacaktır.''