-CAVCAV: TEK SES, TEK YÜREK DURUMUNDAYIZ İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu ile Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi. TFF'nin İstinye'deki merkez binasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı adına açıklamayı en yaşlı üye sıfatıyla Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav yaptı. Cavcav, bütün kulüplerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu sırada yaptığı açıklamada, bugün TFF'nin davetiyle toplantı yaptıklarını kaydederek, ''Kulüplerin başkanları olarak tek ses, tek yürek durumundayız. Birlik ve beraberlik içinde en ufak çatlak ses bulunmamakta, herkes ortak mutabakat ve yüzde yüz beraberlik içindedir'' dedi. Gerçekleştirdikleri toplantıda ana konunun 8 gündür kamuoyunun gündeminde olan gelişmelerden oluştuğunu kaydeden İlhan Cavcav, şunları söyledi: ''Bu konuyu Futbol Federasyonu başkanı ve yöneticileriyle paylaştık. Tüm kulüp başkanları ve yöneticileri de görüşlerini belirtti. Türk futbolunun en değerli markası olan Spor Toto Süper Lig'i oluşturan kulüplerin başkanları olarak tek ses, tek yürek durumundayız. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birlik içinde en ufak çatlak ses bulunmamakta. Herkes ortak mutabakat ve yüzde yüz beraberlik içindedir. Tabii son kararı Futbol Federasyonu verecektir. Daha bundan sonra da görüş alışverişi olacaktır. Kulüplere karşı bazı basın yayın organları tarafından yapılan yargısız infazı kabul etmemiz mümkün değildir. Gelişmelerle ilgili Futbol Federasyonu gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Kulüplerimiz, Kulüpler Birliği başkanı olarak arkadaşımın adına en yaşlı üye sıfatıyla bu açıklamayı bana verdiler. Bu açıklamayı 18 kulüp adına yapmaktayım.''