-CAVCAV: HİÇBİR YERE SATILMAYIZ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, ''Gençlerbirliği olarak hiçbir yere satılmayız. Kimseyi de satın almaya gücümüz yok'' dedi. Cavcav, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın devre arasında, iki takım oyuncuları arasında yaşanan sözlü sataşmaları değerlendirdi. Cavcav, her zaman soyunma odasına girmediğini dün ise çok iyi oynayan futbolcularını tebrik etmek ve maçı kazanmaları gerektiğini ifade etmek için soyunma odasına gittiğini söyledi. ''Oradan çıkarken, yanıma gelen idari menajer Mehmet Dilber, Burak ve birkaç futbolcunun, Gençlerbirliği'nin oyuncularına, 'Satılmış şerefsizler, Fenerbahçe'nin köpekleri' diye bağırdığını ifade etti'' diyen Cavcav, ''Gençlerbirliği olarak hiçbir yere satılmayız. Kimseyi de satın almaya gücümüz yok'' diye konuştu. Cavcav, şöyle devam etti: ''Biz hiç kimse için oynamayız. Biz, sadece Gençlerbirliği için oynarız. Gençlerbirliği formasını sırtına geçiren herkes, kim olursa olsun o formanın hakkını vermek mecburiyetindedir. Ben neden Fenerbahçe için, neden Trabzonspor için oynayayım? Ben kendi canımı kurtarmakla uğraşıyorum. 28 puanım ve oynanmamış 8 maçım var. Üç puanlı bir sistemde alttaki takımların üst üste galibiyetler almayacağını nereden bileceğim?'' -''GENÇ TRABZONSPORLU TARAFTARLARI SÜKUNETE DAVET EDİYORUM''- Trabzonspor maçını, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sabri Şener ile birlikte izlediğini belirten Cavcav, arkasında oturan, tanımadığı ve 60-65 yaşlarında üç kişinin, ağza alınmayacak laflar ettiğini söyledi. Cavcav, ''Beni bırakın, yanımda koskoca devlet bakanı var. İki üç defa arkaya döndüm ve baktım, kendilerine ayıp olduğunu söyledim. Hatta onlardan birine, 'Merak etmeyin ben şimdi sahaya gireceğim ve bir gol atacağım, Trabzonspor galip gelsin' dedim. O kişi de bana, 'Çok iyi olur' dedi'' ifadelerini kullandı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Şener'i, bir kez daha tebrik ettiğini dile getiren İlhan Cavcav, ''Ne ağzını açtı, ne de herhangi bir serzenişte bulundu. Maçtan sonra sayın Şener'i yanaklarından öperek kutladım'' dedi. Kulüp başkanlarının, seyircilerin yaptığı kötü tezahüratlara mani olmasının mümkün olmadığını, genç Trabzonsporlu taraftarları sükunete davet ettiğini söyleyen Cavcav, şunları kaydetti: ''Bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını istiyorum. Trabzonspor karşısında ilk yarı çok iyi futbol oynamamıza rağmen, maalesef ikinci devre Mustafa'nın ve kaleci Serdar'ın sakatlığından sonra şanssız iki gol yedik. Bunlar, her zaman futbolun içinde olan şeyler. Artık bu konunun üzerine fazla gitmeden kapatmamız lazım. Milli takımımızın maçı nedeniyle lige verilen ara var. Kimi kulüplerimiz düşmemeye, kimileri şampiyonluğa oynuyor ama son senelerde bu kadar çekişmeli bir lig, herhalde yaşamamıştık. Bu da Anadolu kulüplerimizin artık zaman geçtikçe daha iyi futbol oynadığını ve dört büyüklerle başa baş mücadele ettiğini gösteriyor. Bu da futbolumuz adına memnuniyet verici bir olay. Sayın bakanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendileri, zamanında Trabzonspor Kulübü'ne başkanlık yapmış biri olmasına rağmen en ufak bir infial göstermedi. Bunu da takdirle anmamız gerekiyor.'' Maç sonunda, Trabzonsporlu taraftarların, kendisine küfrederek tepki göstermeye devam ettiklerini belirten Cavcav, ''Demek ki sahamızda Trabzonspor'u yensek, bizi kendi memleketimizde ve sahamızda linç edecekler. Bunlar kesinlikle doğru şeyler değil. Trabzonspor, Anadolu kulüplerinin simgesi haline gelmiş bir kulüp. Gerek oynadığı futbolla, gerek aldığı derecelerle ligi, devamlı Anadolu kulüplerinin üstünde tamamlamıştır. Çok iyi bir taraftara sahip. Ben, Trabzonspor'un böyle davranan futbolcusunu ve oraya gelip küfür eden taraftarlarını, Trabzonspor'u seven bir insan olarak içime sindiremiyorum'' dedi.