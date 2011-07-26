Cavcav: Hiçbir kulüp düşürülmesin

T24- Türkiye Futbol Federasyonu futbolda şike soruşturması kapsamındaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla Süper Lig temsilcileriyle bir araya geldi.



TFF'nin İstinye'de bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ile kulüp asbaşkanı Ali Koç ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın da aralarında bulunduğu kulüp temsilcileri katıldı.



Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan isimlerden Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, yaşanan süreçle ilgili olarak, ''Bence her şey iyi gidiyor. Zaten federasyona güvenimizi, desteğimizi belirtmiştik. Bu devam ediyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi buydu. Daha önce yaptığım açıklamada ben, kamuoyunun isteklerini ve beklentilerini dile getirmiştim. Bundan sonra da yapacağımız şey tercüman olmaktır'' dedi.



Kendisine göre sürecin hızlı mı yoksa yavaş mı işlediği şeklindeki soruya, ''Süreç normal seyrini devam ettiriyor'' yanıtını veren Aysal, ligin başlama tarihi ile ilgili de, ''Bence iyi bir tarih'' demekle yetindi.





Cavcav: Hiçbir külüp düşürülmesin





Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, TFF'nin toplantısında nelerin görüşüleceği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını kaydederek, ''Bu toplantı öncesinde bize bir bilgi verilmedi. İvedi kaydıyla bizi toplantıya davet ettiler'' ifadesini kullanırken, ligden düşme olmaması isteğini de yineledi.



Daha önce yaptığı açıklamada, ligden düşme olmaması yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Cavcav, ''Hiçbir kulübün düşmesinden yana değiliz. Şahısların yaptığı şeylerle camiaları ilişkilendirmek yanlış olur'' diye konuştu.



Ligin zamanında başlaması gerektiği yönündeki ifadelerine karşın, dün itibariyle TFF'nin sezonun 9 Eylül'de başlaması yönünde karar aldığının aktarılması sonrası ise Cavcav, ''TFF'nin bir bildiği vardır. Bugün TFF başkanına Allah yardım etsin. Ateşin içine düştü. İnşallah Türk futbolu bu sıkıntının içinde kurtulur'' ifadelerini kullandı.



Cavcav, ligin başlama tarihinin kendilerini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

