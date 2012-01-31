-Cavcav: ''Fevkalade üzgünüm'' ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmat Ali Ayrınlar'ın istifasına ''fevkalade'' üzüldüğünü söyledi. İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada ''Dün akşam federasyonumuzun göreve devam kararını memnuniyetle karşılamıştım. Bu haberin üzerinden bir gün geçmeden sayın Mehmet Ali Aydınlar ve yardımcılarının istifa etmiş olduklarını öğrendim. Fevkalade üzgünüm'' dedi. ''Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu sorunu ortaya çıkaranlar ve çözümü engelleyenler, bundan sonra olacaklara da katlanacaklar'' diye konuşan Cavcav, şöyle devam etti: ''Öyle ya da böyle bu süreç bir şekilde sonuçlanacak. Öyle ya da böyle birileri başkalarından daha çok üzülecek. Bu manzarada Türk futbolunun bir şey kazandığı kanaatinde değilim. Birileri bugün bir şey kazanmışsa onlar da yarın kaybettiklerini anlayacaklar.''