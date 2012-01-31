T24 LogoT24 Logo
Spor

Cavcav: ''Fevkalade üzgünüm'' ANKARA (A.A)

31 Ocak 2012 21:17

-Cavcav: ''Fevkalade üzgünüm'' ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmat Ali Ayrınlar'ın istifasına ''fevkalade'' üzüldüğünü söyledi. İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada ''Dün akşam federasyonumuzun göreve devam kararını memnuniyetle karşılamıştım. Bu haberin üzerinden bir gün geçmeden sayın Mehmet Ali Aydınlar ve yardımcılarının istifa etmiş olduklarını öğrendim. Fevkalade üzgünüm'' dedi.  ''Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu sorunu ortaya çıkaranlar ve çözümü engelleyenler, bundan sonra olacaklara da katlanacaklar'' diye konuşan Cavcav, şöyle devam etti: ''Öyle ya da böyle bu süreç bir şekilde sonuçlanacak. Öyle ya da böyle birileri başkalarından daha çok üzülecek. Bu manzarada Türk futbolunun bir şey kazandığı kanaatinde değilim. Birileri bugün bir şey kazanmışsa onlar da yarın kaybettiklerini anlayacaklar.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24