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Spor

Cavcav: ''Eski günlere dönüyoruz'' ANKARA (A.A)

26 Kasım 2011 14:20

-Cavcav: ''Eski günlere dönüyoruz'' ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, İstanbul ekiplerine karşı her zaman iyi sonuçlar alan bir takım olduklarını belirterek, ''Bu sezon itibariyle eski günlere dönüyoruz'' dedi. Cavcav, Beşiktaş karşısında alınan galibiyet, Sivasspor deplasmanında kazanmayı hak eden bir oyun ve geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe karşısında ortaya konulan oyunun kendisine ''eski günlere dönüyoruz'' hissi verdiğini söyledi. Fenerbahçe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden İlhan Cavcav, ''Fenerbahçe karşısında futbolcularımız son derece iyi oynadılar ama futbol da gol oyunu. Gol atamadığınız zaman galip gelemiyorsunuz. Pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Şans da bizim yanımızda değildi'' diye konuştu. Oyun olarak Fenerbahçe'ye göre daha iyi olduklarını ifade eden Cavcav, ''Bu yüzden bir puanı Fenerbahçe kazandı, aslında biz iki puan kaybettik'' görüşünü savundu.

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