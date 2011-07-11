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Spor

Cavcav: Basının yaptığı yargısız infazı kabul etmiyoruz

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, ''Kulüplerin başkanları olarak tek ses, tek yürek halindeyiz" dedi.

11 Temmuz 2011 03:00

 T24- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile biraraya gelen Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe'ye destek mesajı geldi. Kulüpler Birliği adına bir açıklama yapan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "Bazı basın organlarının yaptığı yargısız infazı kabul etmiyoruz. Konuyla ilgili son kararı Türkiye Futbol  Federasyonu verecektir" dedi.
 

Toplantıda Süper Lig takımlarının başkanları ve temsilcileri yerini alırken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezaevinde olması nedeniyle, sarı-lacivertli kulüp adına Asbaşkanlar Ali Koç ve Nihat Özdemir toplantıya katıldı. Beşiktaş'tan Metin Keçeli, Galatasaray'dan Ali Dürüst de İstinye'ye gelenler arasında. Trabzonspor'dan ise Başkan Sadri Şener'in gözaltında olması nedeniyle iki yönetici bordo-mavili kulübü temsil etmek için masaya oturdu.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım'ın yokluğunda en yaşlı üye sıfatıyla Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav açıklama yaptı. Cavcav'ın açıklaması şöyle:

"Değerli basın mensupları bugün Futbol Federasyonu'nun isteğiyle TFF ve Kulüpler Birliği toplantısını yaptık. Ana konu bir haftadır Türkiye gündemini meşgul eden şike soruşturması idi. Spor Toto Süpe Lig'i oluşturan 18 takım olarak tek ses, tek yürek durumundayız. Arada çatlak sesler yoktur. Bazı basın organlarının yaptığı yargısız infazı kabul etmiyoruz. Konuyla ilgili son kararı Türkiye Futbol  Federasyonu verecektir."

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