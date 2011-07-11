Cavcav: Basının yaptığı yargısız infazı kabul etmiyoruz

Toplantıda Süper Lig takımlarının başkanları ve temsilcileri yerini alırken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezaevinde olması nedeniyle, sarı-lacivertli kulüp adına Asbaşkanlar Ali Koç ve Nihat Özdemir toplantıya katıldı. Beşiktaş'tan Metin Keçeli, Galatasaray'dan Ali Dürüst de İstinye'ye gelenler arasında. Trabzonspor'dan ise Başkan Sadri Şener'in gözaltında olması nedeniyle iki yönetici bordo-mavili kulübü temsil etmek için masaya oturdu.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım'ın yokluğunda en yaşlı üye sıfatıyla Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav açıklama yaptı. Cavcav'ın açıklaması şöyle:

"Değerli basın mensupları bugün Futbol Federasyonu'nun isteğiyle TFF ve Kulüpler Birliği toplantısını yaptık. Ana konu bir haftadır Türkiye gündemini meşgul eden şike soruşturması idi. Spor Toto Süpe Lig'i oluşturan 18 takım olarak tek ses, tek yürek durumundayız. Arada çatlak sesler yoktur. Bazı basın organlarının yaptığı yargısız infazı kabul etmiyoruz. Konuyla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir."