Cavani'nin değeri 65 milyon Euro

Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, gol makinesi Edinson Cavani'nin bonservis bedelini açıkladı. Zira Cavani'yi Napoli'den koparmak isteyen kulüplerin çılgın bir miktarı gözden çıkarması gerekiyor.

Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, golcüleri Edinson Cavani'ye astronomik bir fiyat biçti. Napoli başkanı'na göre Uruguaylı golcüyü takımdan koparmak isteyen kulüpler, 65 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda.

Edinson Cavani, Radamel Falcao ile birlikte Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Bu sezon Napoli formasıyla 35 maçta 29 gol atan Cavani ile Manchester City, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin ilgilendiği söyleniyor.

Ancak Napoli’nin golcüsünü kolay kolay elinden çıkarmaya niyeti yok. Nitekim Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Cavani'nin sözleşme fesih bedelinin 65 milyon Euro olduğunu hatırlattı. Bu bedelin Uruguaylı golcüyü takımda tutmayı ne kadar çok istediklerini gösterdiğini söyleyen de Laurentiis, "Ancak çılgın bir kulüp Cavani için 65 milyon Euro'yu gözden çıkarırsa, kendileriyle masaya otururuz. Çünkü bu, Cavani'nin satışından 60 milyon Euro kar edeceğimiz anlamına gelir" diye konuştu.