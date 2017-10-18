Cavani: Neymar ile iyi arkadaş olmak zorunda değiliz

Paris Saint Germain’in Uruguaylı forveti Edinson Cavani, takım arkadaşı Neymar ile yaşadıkları penaltı krizinin ardından Brezilyalı oyuncu ile arasının hala iyi olmadığını belirtti. Fransız basınına yaptığı açıklamada, Neymar ile iyi arkadaş olmak zorunda olmadığını belirten futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

Penaltı olayı geçmişte kaldı. Bunlar futbolda olan şeyler. Bununla ilgili bir çözüm bulmalı ve takımın işleyişine çomak sokmamalıyız. Yarışmacı bir ekip olmak zorundayız, kupalar kazanmak zorundayız ancak ben ve Neymar ile arkadaş olmak zorunda değiliz. Yapmamız gereken şey sadece antrenman ve maçlarda profesyonel davranmak. Ondan sonra herkesin kendi hayatı var ve herkes kendi hayatından sorumlu’’ diye konuştu.

''Bu görevin benden alındığını düşünmüyorum''

Uruguaylı oyuncu, penaltı kullanma görevinin kendisinden alınıp alınmadığı sorusuna ise, ‘’Buna karar verecek kişi Unai Emery’dir. Takımın iyiliği için karar alınacaksa bunun adresi odur. Ben bu görevin benden alındığını düşünmüyorum’’ şeklinde yanıt verdi.