Cavanda’nın da oturduğu rezidansta yangın!

Florya’da Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda ve Emre Belözoğlu’nun babası Mehmet Belözoğlu’nun oturduğu 3 katlı lüks rezidansın çatı katında yangın çıktı.



Yangın, saat 03.00 sıralarında Bakırköy Florya Şenlikköy mahallesi Çatal Sokak’ta bulunan 3 katlı lüks rezidansta meydana geldi.



Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Luis Pedro Cavanda ve Emre Belözoğlu’nun babası Mehmet Belözoğlu’nun da giriş katındaki dairelerde oturduğu lüks rezidansın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, yangın sonrası Mehmet Belözoğlu ve Cavanda rezidansın bahçesinde itfaiyenin çalışmalarını izledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Luis Cavanada’nın köpeği ile dışarı çıktığı görüldü.