Cavanda milli takıma çağrılmasına şaşırmış!

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Luis Cavanda, Belçika Milli Takımı'na çağrılmasına şaşırdı, "Beklemiyordum." ifadesini kullandı.

25 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in kendisini milli takıma seçtiğinde şok olduğunu belirterek, "Galatasaray'da fazla oynamadığım için açıkçası milli takıma çağrılmayı beklemiyordum.



Benim için de sürpriz oldu. Bunu hocama da söyledim. Ancak Roberto Martinez beni bir süre takip etmiş ve yaptığımız konuşmada da bana inandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da daha fazla forma giymem gerektiğini söyledi"

Martinez'in kendisine Galatasaray'da daha fazla oynaması gerektiğini söyleyen Cavanda, "Kalitemi bildiğini ve iki kanatta da beni oynatmayı düşündüğünü söyledi. Ayrıca Galatasaray'da daha fazla forma giymem gerektiğini söyledi" dedi.



Takım arkadaşı Sneijder için övgü dolu sözler söyleyen Cavanda, "Sneijder topu fare deliğine sokabilecek bir oyuncu. Çok etkileyici bir kariyeri var. Bizle sık sık konuşuyor, biz de dinliyoruz" dedi