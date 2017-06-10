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Spor

Cavaliers'tan Warriors'a izin yok!

İlk çeyrekte 49 sayı bularak rekor kıran Cavaliers, seriyi 3-1'e getirdi

10 Haziran 2017 13:27

NBA Final serisi 4. maçında Cleveland Cavaliers, evinde ağırladığı Golden State Warriors'u 137-116 yenerek seriyi 3-1'e getirdi. 

Quicken Loans Arena'da oynanan maçta ev sahibi Cavaliers, ilk çeyrekte 49 sayı atarak, NBA Final tarihinin bir çeyrekte en çok sayı atan takımı oldu.

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Cleveland'da LeBron James 31 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla NBA Finalleri'ndeki 9. triple-double'ını yaparken, Kyrie Irving 40 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile yıldızlaşan isim oldu.

Golden State Warriors cephesinde Kevin Durant, 35 sayı ile takımının en skoreri olurken Stephen Curry 14 sayı ve 10 asist üretebildi.

NBA tarihinde henüz, finallerde 3-0'dan dönen takım bulunmuyor. Seriyi 3-1'e getiren Cavaliers, şampiyon olması halinde kırılması zor bir rekora daha imza atacak.

Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasındaki serinin 5. maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece Türkiye saati ile 04.00'te oynanacak.

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