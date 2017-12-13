Cavaliers'ı LeBron sırtladı

NBA'de Cleveland Cavaliers, ağırladığı Atlanta Hawks'u, LeBron James'in 25 sayı, 17 asist, 7 ribauntluk performansıyla 123-114 yendi. James, 17 asistle kariyer rekorunu egale etti.

Cavaliers'ta Kevin Love 17 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı. Kyle Korver 19, Jeff Green 17 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 7 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Hawks cephesinde Taurean Prince 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kent Bazemore ise 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Ersan İlyasova da 7 sayı attı.