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Spor

Cavaliers'ı LeBron sırtladı

Cedi Osman ve Ersan İlyasova’nın karşı karşıya geldiği maçta Cavs, Haws’ı evinde mağlup etti

13 Aralık 2017 16:25

NBA'de Cleveland Cavaliers, ağırladığı Atlanta Hawks'u, LeBron James'in 25 sayı, 17 asist, 7 ribauntluk performansıyla 123-114 yendi. James, 17 asistle kariyer rekorunu egale etti.

Cavaliers'ta Kevin Love 17 sayı, 12 ribauntla double-double yaptı. Kyle Korver 19, Jeff Green 17 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 7 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Hawks cephesinde Taurean Prince 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kent Bazemore ise 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Ersan İlyasova da 7 sayı attı.

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LeBron JamesCedi OsmanCavsNBABasketbolHawksİlyasova7şer sayı

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