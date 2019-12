Cavaliers'a Lakers freni

Cleveland Cavaliers'a bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini Los Angeles Lakers tattırdı. 101-91'lik sonuçla NBA'in zirvesine yerleşen Lakers'ta Lamar Odom 28-17 ribauntla maça damgasını vurdu.





NBA'de iki süper yıldız Kobe Bryant'la LeBron James'i karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Kobe Bryant'ın takımı Lakers oldu.





Bu sezon evinde oynadığı 23 maçı da kazanan Cavaliers'a konuk olan Los Angeles Lakers, ilk yarısını 10 sayı geride kapadığı maçtan 101-91'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.



Bir önceki maçta Boston Celtics'in 12 maçlık galibiyet serisine son veren Lakers, üst üste ikinci zorlu karşılaşmasından da üstün ayrılarak, ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı oldu.



Üst üste 5. maçını da kazanan Lakers'ta geceye damgasını vuran isim Lamar Odom oldu. 38 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, 28 sayı-17 ribaunt-2 asistle sahanın en skorer oyuncusu oldu. Özellikle üçüncü çeyrekte pota altındaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan konuk ekipte, Kobe Bryant 19 sayı-3 ribaunt-2 asist, Pau gasol 18 sayı-12 ribaunt-6 asist, Derek Fisher da 13 sayı-3 asist-3 top çalma ile katkıda bulundu.



Bu sezon evindeki namağlup unvanını bırakan Cleveland'da ise Zydrunas Ilgauskas 22 sayı-9 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Mo Williams 19 sayı-4 ribaunt-2 asist, LeBron James de 16 sayı-12 asist-8 ribauntla oynadı.



SON GÜLEN SPURS



Gecenin diğer maçında ise San Antonio Spurs, deplsamanda son şampiyon Boston Celtics'i 105-99 yendi.



60-52 önde kapadığı ilk yarının ardından, son 45 saniyede üst üste 11 sayı üreterek sonuca giden Spurs, serbest atışlarda da yüzde 90'lık isabet oranıyla oynadı.



Son 11 maçta 9. galibiyetini alan Güneybatı Grubu lideri San Antonio'da 3 oyuncu skor yükünü çekti. Gecenin sürpriz ismi Matt Bonner, 23 sayı-8 ribaunt-2 asist-2 top çalma ile oynarken, Tim Duncan 23 sayı-13 ribaunt-5 asist, Manu Ginobili de 19 sayı-3 ribaunt-3 asist-3 top çalma üretti.



Bu sezon evindeki 4. yenilgisini yine bir Batı Konferansı takımına karşı alan Boston Celtics'de ise 26 sayı-12 ribaunt-4 asistle maçın en skorer ismi olan Kevin Garnett, 19 sayı-8 ribaunt-2 asistle Paul Pierce ve 18 sayı-3 asist-2 top çalma ile Ray Allen'ın çabaları son 3 maçta 2. yenilgiye engel olamadı.



NBA'de alınan toplu sonuçlar şöyle;



Boston - San Antonio: 99-105



Miami - Charlotte: 96-92



Orlando - New Jersey: 101-84



Portland - New York: 109-108



Washington - Indiana; 119-117



New Orleans - Minnesota: 101-97



Oklahoma City - Sacramento: 116-113



Detroit - Phoenix: 97-107



Golden State - Utah: 116-96