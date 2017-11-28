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Spor

Cavaliers, Philadelphia'yı mağlup etti

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta kazanan Cavaliers oldu

28 Kasım 2017 16:55

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-91 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

LeBron James 30 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Cavaliers adına sahanın en etkili ismi oldu. Dwyane Wade 15 sayı, 5 asist, Jeff Green de 14 sayı, 10 ribauntluk katkı yaptı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 2 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Timothe Luwawu-Cabarrot 12, T.J. McConnell ve J.J. Redick 11'er sayı kaydederken Furkan Korkmaz 2 dakika süre aldı fakat sayı üretemedi.

 

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