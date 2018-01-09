Cavaliers, Minnesota Timberwolves’a farklı kaybetti

NBA'de Minnesota Timberwolves, farkı 41 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada, Cleveland Cavaliers'ı evinde 127-99 mağlup etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves'ta Andrew Wiggins 25 sayı, 6 ribaunt, Jimmy Butler ise 21 sayı, 9 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Karl-Anthony Towns 19 sayı, 12 ribaunt, Taj Gibson da 16 sayı, 13 ribauntla double-double yaptı.

22 sayı atan Jeff Green ve 19 sayı, 5 asistle oynayan Kyle Korver, Cavaliers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Cedi Osman, 16 dakikada 6 sayı ve 2 ribaunt üretti.

Etkisiz bir performans ortaya koyan Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 10 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.