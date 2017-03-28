T24 LogoT24 Logo
Spor

Cavaliers liderliği kaybetti

NBA'de San Antonio Spurs deplasmanında 103-74 mağlup olan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda zirveyi Boston Celtics'e bıraktı

28 Mart 2017 15:33

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele gülen taraf, 103-74'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.

Art arda 5. maçını kazanan Spurs'te Kawhi Leonard 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 14'er sayıyla oynadı.

Sezonun en düşük skorunda kalan Cavaliers, Doğu liderliğini de Boston Celtics'e kaptırdı. Son 10 karşılaşmasının 5'ini kaybeden Cavaliers'ı, 17 sayı, 8 ribaunt ve 8 asist üreten LeBron James ayakta tutmaya çalıştı.

 

Westbrook'tan 37'nci "triple double"

 

Oklahoma City Thunder, son 3,5 dakikasına 91-78 geride girdiği Dallas Mavericks maçını, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un bitime 7 saniye kala attığı basketle 92-91 kazandı.

Misafir ekip Thunder'da 37 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle oynayan Westbrook, bu sezon 37'nci, kariyerinde 74. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Victor Oladipo da 15 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

ETİKETLER

NBACavaliers

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24