Cavaliers liderliği kaybetti

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele gülen taraf, 103-74'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.

Art arda 5. maçını kazanan Spurs'te Kawhi Leonard 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 14'er sayıyla oynadı.

Sezonun en düşük skorunda kalan Cavaliers, Doğu liderliğini de Boston Celtics'e kaptırdı. Son 10 karşılaşmasının 5'ini kaybeden Cavaliers'ı, 17 sayı, 8 ribaunt ve 8 asist üreten LeBron James ayakta tutmaya çalıştı.

Westbrook'tan 37'nci "triple double"

Oklahoma City Thunder, son 3,5 dakikasına 91-78 geride girdiği Dallas Mavericks maçını, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un bitime 7 saniye kala attığı basketle 92-91 kazandı.

Misafir ekip Thunder'da 37 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle oynayan Westbrook, bu sezon 37'nci, kariyerinde 74. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Victor Oladipo da 15 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.