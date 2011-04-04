-CAVA ADASINDA DEPREM CAKARTA (A.A) - 04.04.2011 - Endonezya'nın Cava adası açıklarında şiddetli deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bu sabah meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,7 olduğunu kaydetti. Can ve mal kaybının olmadığı depremin merkez üssünün güney Cava'nın 318 kilometre açığında ve 24 kilometre derinde bildirildi. Endonezyalı yetkililerin, depremin şiddeti nedeniyle kısa bir süre için tsunami alarmı verdikleri de belirtildi. Tsunami uyarısından sonra depremin merkez üssüne yakın olan Cilacap şehri sakinlerinin büyük kısmının camiye sığındıkları kaydedildi. Hint okyanusunda 2004'de meydana gelen tsunamide, çoğu Endonezya'nın en batısındaki Açe'de olmak üzere 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.