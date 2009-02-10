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Çatlı'nın boş çantası Ergenekon salonunda

Ergenekon'da tutuklu sanık Sami Hoştan, daha önce "Bende" diye açıkladığı Çatlı'nın boş çantasını duruşma salonuna getirtti.

10 Şubat 2009 02:00

Ergenekon'da tutuklu sanık Sami Hoştan, daha önce "Bende" diye açıkladığı Çatlı'nın çantasını duruşma salonuna getirtti. Mahkeme heyetine 'boş' çantayı sundu. Savcı "Boş çantayı ne yapayım?" diyerek hoştan'a geri iade etti.


Ergenekon'da tutuklu sanık Sami Hoştan, Abdullah Çatlı'nın yakın arkadaşıydı. Hoştan, Susurluk'taki trafik kazasının ardından kaybolduğu iddia edilen Abdullah Çatlı'ya ait çantanın kendisinde olduğunu söylemişti.

Hoştan, "Çanta da bende. Karar günü size teslim edeceğim" demiş; bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, "Çanta boş mu?" diye sormuştu. Hoştan da "Boş" diye cevap vermişti.

Hoştan, çantanın içinde Çatlı'nın kızına ait bir kolye, arabasının satılmasından dolayı 26 bin Mark para olduğunu, bunları da Çatlı'nın eşine eşyayla birlikte teslim ettiğini bildirmişti.

Hoştan, yakınları aracılığıyla o kayıp Susurluk çantayı duruşma salonuna getirdi.
Ve çanta mahkeme heyetine teslim edilecek.

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