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Çatlı ve Yeşil Ergenekon'da

Ergenekon savcıları, Çatlı ve 'Yeşil'in iki uyuştucu kaçakçısını kaçırıp ödürmekle suçlandıkları davanın dosyasını istedi

23 Ocak 2009 02:00

Ergenekon savcıları, Abdullah Çatlı ve Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın iki uyuştucu kaçakçısını kaçırıp ödürmekle suçlandıkları davanın dosyasını istedi. 

Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Abdullah Çatlı ve Mahmut Yıldırım’ın yargılandığı dosyayı istedi.
NTV'nin haberine göre talebi uygun bulan Ağır Ceza Mahkemesi de dava dosyasını Ergenekon savcılarına gönderdi.
Susurluktaki kazadan 7 yıl sonra açılan davada, İranlı uyuşturucu kaçakçıları Lazım Esmaili ve Asker Simtko’nun, Çatlı ve Yıldırım tarafından kaçırıldığı öne sürülüyor. 1995 yılında, Polat Rönesans Otelindeki Emperyal Casino’ya girerken kaçırılan iki kişinin, ailelerinden 50 bin dolar fidye alınmasına rağmen öldürüldükleri iddianamede yer alıyor.

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