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Çatlı ve Yazıcıoğlu aynı kaderi paylaştılar

Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı, 12 Eylül öncesinde ülkücü hareketin önde gelen isimleriydi.

28 Mart 2009 02:00

Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı, 12 Eylül öncesinde ülkücü hareketin önde gelen isimleriydi.

İkisi de yakın arkadaştılar. Ülkücü hareketin içinde aynı kaderi paylaştılar. Çatlı, 1996’da Susurluk’taki trafik kazasında yitirirken, Yazıcıoğlu ise bir helikopter kazasının kurbanı oldu. Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları’nda önce Genel Başkan Yardımcılığı, sonra da genel başkanlık yaptı. Bu dernek kapatılınca 1978’de yerine kurulan Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu’ydu. Yardımcısı da Abdullah Çatlı idi.

150 bomba patlar

Çatlı, Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin öldürülmesi olayının baş aktörü olmakla suçlandı. Bu olayda kullanılan otomobilin, Yazıcıoğlu’nun tasarrufunda olduğu öne sürüldü. Yazıcıoğlu, daha sonra bu iddiayı ve Doç.Dr.Bedrettin Cömert’in infaz emrini verdiği iddiasını reddedecekti. Çatlı, 1978’de Balgat katliamı nedeniyle gözaltına alındı. Bu sırada yardımına koşan Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu, emniyeti telefonla arayarak, "Bu size son ihtarım. Abdullah’ı bırakmazsanız Ankara’nın 150 yerinde bomba patlatacağız" diye tehdit etti. Ardından Çatlı serbest bırakıldı.

5.5 yıl hücre

MHP’de Genel Başkan Müşavirliği de yapan Yazıcıoğlu, 12 Eylül’den sonra cezaevine girdi. Çatlı ise askeri darbeyi izleyen aylarda yurtdışına kaçtı. "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda yargılanan Yazıcıoğlu, 5.5 yılı hücrede olmak üzere, 7.5 yıl Mamak Cezaevi’nde kaldı. Sonunda da bu davadan herhangi bir ceza almadan özgürlüğüne kavuştu. Yazıcıoğlu, siyasete, 1987’de Milliyetçi Çalışma Partisi saflarında döndü. Partinin Genel Sekreterliğini yaptı. Milliyetçi hareketin lideri Alparslan Türkeş ile yollarını ayırdıktan sonra 1993’de BBP’yi kurdu. O günlerde kutlamak için arayanlardan biri de Çatlı’ydı. Yurtdışından arayan Çatlı, "Hayırlı olsun, inşallah ülkeye faydalı hizmetler yaparsınız" dileğinde bulundu. Ondan sonra da telefonla zaman zaman görüşseler de yüzyüze görüşemediler.

Cenazesine katıldı

Çatlı’nın 3 Kasım 1996’da Susurluk’taki trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Nevşehir’de düzenlenen cenaze törenine katılanlardan biri de Yazıcıoğlu’ydu. Eleştiriler üzerine Yazıcıoğlu, "17 yıldır göremediğim arkadaşımdı. Ahde vefa" diye açıkladı. "Çatlı ve onun gibiler suçlu ise bu sistemin suçudur" diye de ekledi. Yazıcıoğlu, Susurluk kazasının 12. yıldönümünde Abdullah Çatlı için Nevşehir’de düzenlenen anma törenine de katıldı. Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın elini öperek çiçek verdi. 

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