Çatlak büyüyor: Esad hükûmeti, Suriye'nin en zengin insanı Makluf'un malvarlığına el koydu

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Suriye'de hükûmet, ülkenin en zengin insanı ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın birinci dereceden kuzeni Rami Makluf'un tüm malvarlığına "tedbiren" el koydu.

Reuters'ın gördüğü dökümana göre Makluf'un eşi ve çocuklarının da mal varlıklarına el konuldu.

Suriye Maliye Bakanı tarafından imzalanan belgede el koyma kararının, "Makluf'un Suriye Telekom Denetleme Kurumu'na borçlarını ödemesinin garantisini sağlamak olduğu" belirtildi.

Makluf, geçen haftalarda Suriye Devlet Başkanı Esad'ı açık bir şekilde suçlayan videolar yayınlamaya başladı. Suriyeli iş insanı son olarak pazar günü yetkililerin kendine Syriatel'in CEO'luğunu bırakması için baskı yaptığını söyledi. Makluf daha önce "Benden şirketlerimden uzaklaşmamı ve emirlerinin dışına çıkmamamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış halde, karşılık veremiyorum" demiş ve "Şirketlerin üst düzey yöneticilerini tutuklayarak baskılara başladılar bile" ifadelerini kullamıştı.

Suriyeli iş insanı Makluf'un son 20 senedir Suriye hükûmetini ve Şam'ın iç savaş için yaptığı harcamalarının büyük bir bölümünü finanse ettiği iddia ediliyor. Makluf'un Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol ettiğine ve 10 milyar dolarlık bir servete sahip olduğuna inanılıyor. ABD ve AB geçen yıllarda Makluf'u 'kara listeye' almıştı.