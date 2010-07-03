Çatışmaların durması için Öcalan'dan 5 şart

T24 -

Apo’nun beş beklentisi

'KCK çağrılara kulak verebilir'

"Operasyonlar dursun, PKK ateş kessin" çağrısına aynen katıldığını söyleyen Apo “İki taraflı çatışmasızlık süreci geliştirilebilir” dedi.Taraf'ın haberine göre İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, seçim barajının düşürülmesi, Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması, çocukların salıverilmesi ve KCK tutuklularının serbest bırakılması halinde çatışmaların duracağını söyledi. Öcalan, Kürtlerde de çatışmaların bitmesi yönünde bir beklenti olduğunu kaydetti.Fırat Haber Ajansı, avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan şunları söylediğini aktardı:“Çözüm süreci gelişmezse özel savaş lobileri devreye girer ve denetimi imkânsız bir süreç başlar. Süreç tarafların denetiminden çıkar. Bu son çatışmalar da saldırılar da ortaya çıkardı ki Kürt sorunu en temel sorun olarak ortada duruyor. Diğer sorunları gölgeliyor, kendini dayatıyor. Halkta da büyük beklentiler, her yerde bir heyecan ve hareketlilik var. Bu konuda benden de beklentiler var. Bir açıklama, bir çözüm önerisi bekleniyor herhalde. Çatışmasızlık konusunda, çatışmaların durdurulması konusundaki beklentilerdir bunlar. Bu beklentiler Kürtlerde, halkımızda var.Sorunun çözümü demokratik anayasa ekseninde yapılacak düzenlemelerle mümkün kılınabilir. Demokratik anayasa talebi temel beklentimizdir. Sorun bu eksende yapılacak düzenlemelerle çözülebilir. Bu demokratik anayasa inşasından önce pratik olarak bazı adımların atılmasıyla başlanabilir, bu bir nevi çözüm konusundaki iyiniyetin ifadesidir, ayrıca psikolojik atmosferin oluşturulması için gerekli kanuni düzenlemeler de yapılmalıdır. Seçim barajının düşürülmesi, TMK’nın kaldırılması, çocukların meselesinin halledilmesi, KCK operasyonlarında tutuklananların serbest bırakılması, parti içi demokrasinin geliştirilmesine ilişkin hususlarda yasal düzenlemeler, iyileştirmeler yapılabilir. Bu konularda yapılacak iyileştirmelerle birlikte son olarak demokratik Anayasa hazırlanabilir. Benim sorunun çözümünde öngördüğüm yöntem budur.Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerinin yaptığı açıklamaya da belirttiğim paralelde sonuna kadar katılıyorum. Ancak sadece bir açıklama yetmez ben buna eylemsellik boyutuyla katılıyorum. İki taraflı çatışmasızlık süreci geliştirilebilir. Böyle bir irade ortaya çıkarsa KCK de buna uyabilir. Ancak şunu belirteyim, kimse kurbanlık koyun gibi de kafasını uzatarak bekleyemez. Meşru müdafaa hakkı kullanılır, bu evrensel bir haktır.