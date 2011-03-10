-ÇATIŞMALARDA TÜRK ARAÇLARI DA İSABET ALMIŞ BİNGAZİ (A.A) - 10.03.2011 - Libya'nın Bingazi kentindeki çatışmalar sırasında Türk Konsolosluğu araçlarının da isabet aldığı öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bingazi'de Muammer Kaddafi'nin paralı askerleri ile muhalifler arasında Şubat ayı ortasında patlak veren silahlı çatışmalarda Türk Konsolosluğu hizmetindeki otomobiller de kurşunların hedefi oldu. Olaylar sırasında konsolosluk görevlilerinden yaralananlar olmazken, otomobillerin zarar gördüğü ifade edildi. Bingazi'de, yabancı misyon temsilciliklerinin dış güvenliğini sağlayacak resmi hiçbir güç bulunmuyor. Geçici Ulusal Konseyin tavsiyeleri üzerine silahlı bazı gönüllü gençler geceleri yabancı misyon temsilcilikleri önünde nöbet tutuyor. Türkiye'nin Bingazi Konsolosluğu önünde de bu gençler bekliyor. Öte yandan, kimliklerini gizlediği belirtilen Kaddafi yanlılarının yanı sıra cezaevlerinden kaçan yaklaşık bin 200 firari mahkum ile yağmacıların olduğu kentte, halk güvenliğini bireysel silahlanmayla sağlıyor. Bingazi'de, polis ve askerin ayrılmasının ardından silah depoları yağmalandığı için her türlü silah kolayca bulunabiliyor. Gençlerin ellerinde tabanca ve kaleşnikofların yanı sıra ağır makineli tüfekler de olduğu görülüyor. Kentte, muhalif güçlerden gelen haberlere ve Kaddafi'nin televizyonlardaki açıklamalarına duygusal tepki veren gençlerin sık sık havaya ateş açtıkları dikkat çekiyor. Bu nedenle, birçok cafe ve restoranın camlarında gece silah kullanılmamasına, çocuk ve yaşlıların rahatsız edilmemesine yönelik uyarı afişlerine rastlanıyor. Bu arada, Bingazi'de yabancıların da kaldığı bir otele Kaddafi yanlısı olduğu belirtilen kişilerce ateş edildiği de belirtiliyor.