-ÇATIŞMALARDA EN BÜYÜK ZAYİAT SİVİLLERDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.07.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı John Holmes, silahlı çatışmalardaki zayiatın büyük bölümünü sivillerin oluşturduğunu söyledi. Holmes, BM Güvenlik Konseyi'nin açık toplantısında yaptığı konuşmada, sivillerin çatışmalarda giderek artan bir şekilde hedef alındığını ve yurtlarından kaçmak zorunda kaldıklarını belirtti. Gazze, Sri Lanka, Kongo, Afganistan, Pakistan ve Somali gibi çatışma bölgelerinde geçen sene binlerce kişinin öldüğünü ve "sayısız" sivilin fiziksel ve psikolojik yaraya maruz kaldığını belirten Holmes "2010 da dahi iyi görünmüyor" dedi. Holmes, geçen sene çatışmalar yüzünden 6,8 milyon kişinin kendi ülkelerinde mülteci duruma düştüklerini belirtti. Afganistan ve Pakistan'da insansız uçaklarla yapılan saldırıların 3 kat arttığını belirten Holmes, bu saldırılarda sivillerin ölüm riskinden duyduğu kaygıyı da dile getirdi.