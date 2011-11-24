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Dünya

Çatışmalar sürüyor KAHİRE (A.A)

24 Kasım 2011 02:23

-Çatışmalar sürüyor KAHİRE (A.A) - 24.11.2011 - Mısır genelinde sivil yönetim isteği ile gösterilere başlayan muhalefet, iktidardaki Yüksek Askeri Konsey yetkilerini sivillere devredinceye kadar Tahrir Meydanı'ndan ayrılmamaya kararlı. Geçen cumartesi günü başlayan ve güvenlik kuvvetlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan protestocuların hedefinde Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi var. Tahrir Meydanı'nda bugün öğle saatlerinden itibaren gerileme eğilimi gösteren çatışmalar, akşam saatlerinde tekrar başladı. Tahrir Meydanı'nda bulunan Ömer Makram Cami ile Merkez Kilisesi hastane haline getirildi. Mısır medyasına göre, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda, ülke genelinde 35'den fazla kişi hayatını kaybetti, üç bine yakın kişi de yaralandı. Tahrir Meydanı'na akın eden Mısırlılar, bir kez daha Tantavi'ye ''Git'' diye seslenirken, protestoculara bazı Selefi gruplar da destek veriyor.

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