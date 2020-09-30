Çatışmalar sürerken Ermenistan ve Azerbaycan'ın başkentlerinden sokak röportajları

Ermenistan ve Azerbaycan arasında statüsü anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesindeki şiddetli çatışmalar sürüyor. BBC Azeri ve ajanslar, iki ülke arasındaki çatışmaları Ermenistan'ın başkenti Erivan ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sokağa sordu. Sokakların bayraklarla donatıldığı Bakü sakinleri Türkiye ve Azerbaycan ilişkisine dikkat çekerek "İki devlet, tek millet" vurgusu yaptı.

Erivan'da ise bir sakin, "Uzun soluklu bir savaşın nasıl olacağını bilmiyorum ama her gün her ay birilerinin ölüm haberini almanın ne demek olduğunu biliyorum. Elbette savaştan korkuyoruz ama siviller ve askerler buna hazırlıklı olmak zorunda" ifadesini kullandı.

Bir başka Erivanlı da "İnsanlar korkuyor olabilir. Çünkü askerlerimizin ölmesini istemiyoruz. Ancak her hafta askerilerin öldüğü sahte bir barışı sürdürmek yerine şimdi savaşıp özgür olalım daha iyi" yorumunda bulundu.

Erivan'da yaşayan başka bir sakin ise "Bu çatışmanın tüm taraflarına barışçıl bir tavır takınmaları çağrısı yapıyorum. İstediğim son şey bir savaş" dedi.

BBC Azeri ve ajanslar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sokağın nabzını tuttu. Vatandaşlar çatışmalarla ilgili neler düşündüğünü anlattı.