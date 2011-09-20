-Çatışmalar Arap baharını zehirleyebilir NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Ortadoğu'da 60 yıldır devam eden çatışmaların Arap Baharını zehirleyebileceğini" söyledi. Sarkozy, BM'de Libya konulu toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin arasında askıda kalan barış sürecini yeniden canlandırmak için tüm taraflara çağrıda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı "Sadece Arap sokakları bizi harekete geçirmemeli, aynı zamanda hareketsizliğin her türünü kınamalıyız" dedi. "Libyalılardan affetme cesareti göstermelerini" de isteyen Sarkozy, "çatışmalara son verdiğinizde Kaddafi yargılanacak" ifadesini kullandı.