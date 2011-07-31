-ÇATIŞMADA 10 KİLOGRAM C-4 PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ SİVAS (A.A) - 31.07.2011 - Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında dün çıkan çatışmada, 10 kilogram C-4 patlayıcı madde ve 5 el bombası ele geçirildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şerefiye beldesi Büyükgüney köyü kırsalında dün güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmanın ardından bölgede yoğunlaştırılan operasyonlar sürüyor. Yaşanan çatışma sonrasında bölgede teröristlere ait 5 sırt çantası ve 2 adet kalaşnikof tüfeğin yanı sıra 10 kilogram C-4 patlayıcı, biri tuzaklı 5 adet el bombası, 500 adet kalaşnikof mermisi, 3 el telsizi, 30 elektrikli fünye, biri gece görüşlü olmak üzere 3 dürbün, 1 akü, çeşitli tıbbi malzemeler, muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.