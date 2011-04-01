T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇATIŞMADA YARALI SAYISI ARTTI OSMANİYE (A.A)

01 Nisan 2011 21:35

-ÇATIŞMADA YARALI SAYISI ARTTI OSMANİYE (A.A) - 01.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerin daha hastaneye getirildi, yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak köyü yakınlarında, güvenlik güçlerinin geçişi sırasına yola döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Abiter Çiçekçi ile erler Nihat Çağlar, Sunay İnanır, Yunus Uyuktaş, Zeynel Kapucu ve Aykut Akpınar'ın Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Bu arada, teröristleri yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlarının sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24