-ÇATIŞMADA YARALI SAYISI ARTTI OSMANİYE (A.A) - 01.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerin daha hastaneye getirildi, yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak köyü yakınlarında, güvenlik güçlerinin geçişi sırasına yola döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Abiter Çiçekçi ile erler Nihat Çağlar, Sunay İnanır, Yunus Uyuktaş, Zeynel Kapucu ve Aykut Akpınar'ın Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Bu arada, teröristleri yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlarının sürdürüldüğü bildirildi.