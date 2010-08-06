-ÇATIŞMADA YARALANAN ER ŞEHİT OLDU DİYARBAKIR (A.A) - 06.08.2010 - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan er Cemal Yalın şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, emniyet amirliği binasının arka tarafına ve bir polis noktasına terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda yaralanan er Cemal Yalın, Diyarbakır Asker Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Er Yalın'ın cenazesinin doğum yeri Antalya'ya gönderileceği bildirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.