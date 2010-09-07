-ÇATIŞMADA YARALANAN 1 TERÖRİST TESLİM ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Askeri Üs Bölgesine saldırı girişiminde bulunan grupta yer alan ve çatışmada yaralanan 1 teröristin teslim olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu İleri Üs Bölgesine, 5 Temmuz 2010 gecesi saldırı girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı. Güvenlik güçlerince teröristlere anında karşılık verildiği hatırlatılan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan grupta yer alan ve çatışmada yaralanan 1 teröristin, önceki gün saat 22.00'de silah ve teçhizatı ile birlikte Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, ''Böylece, Beyyurdu bölgesinde meydana gelen olayda toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir'' denildi. Açıklamaya göre, Mardin'in Ömerli ilçesi Ovabaşı köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince dün saat 06.10'da yapılan faaliyet esnasında da bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı mayının patlatılması sonucu bir er yaralandı. Yaralanan er hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.