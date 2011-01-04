'Çatışmada ölmedi' denilen askerin ensesinden mermi çıktı

T24 - 'Ani müdahale mangası'nda görevliydiler. 17 ay 21 gün önce terörist mayınını tabura getirdiklerinde mayın patladı. Hepsi şehit oldu. Ancak çatışmada ölmedikleri için ailelerine maaş bağlanmadı. Bu da yetmiyormuş gibi hastane şehit Bahadır Solak'ın ensisinde mermi olduğunu söyleyince baba aile şok geçirdi



Hakkari Yüksekova'da 13 Temmuz 2009 günü görev yaparken buldukları mayının patlaması sonucunu hayatını kaybeden 4 asker terör şehidi kabul edilmedi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Ensesine saplı mermi çekirdeği tespit edildi



SGK olayı, 'silah kazası' olarak değerlendirerek ailelerine şehit maaşı bağlamadı. Bir kez daha yıkılan acılı aileler mahkemeye başvurdu. Şehit er Bahadırhan Solak'ın babası ikinci bir şoku daha yaşadı. Van Asker Hastanesi raporuna göre şehit Solak'ın ensesine saplı mermi çekirdeği tespit edildi. Ailenin şüpheleri arttı.





'Açıklama istiyoruz'



Baba Solak kendisine gönderilen Otopsi Tutanağı'nın soru işareti oluşturduğu söyleyerek 'Raporda ense kısmında bir adet mermi çekirdeği olduğu belirtiliyor. Evladımızı patlamada kaybettiğimizi öğrendik. Rapor 'mermi var' diyor. Yetkililerden bu konuda açıklama bekliyoruz' dedi.





Buldukları mayın patladı



Bayraktepe'deki olayda erler Bahadırhan Solak, Ata Can, Mustafa Kayan ve Hakan Azkın adlı askerler şehit düşmüştü. Askeri alana tel örgüleri aşarak giren bir ineğin dışarı çıkarılması emrini alan ve Ani Müdahale Mangası'nda görevli askerler, ineği dışarı çıkardıktan sonra mayın olduğu sanılan bir mühimmat buldular. Askerler PKK ait olduğu sanılan mühimmatı birliğe getirdiler ve bu sırada yaşanan patlamada şehit düştüler.





Tazminatları ödendi



Aileler şehitlik işlemleri için gerekli mercilere başvurdular. Nakdi tazminat ve Mehmetçik Vakfı'ndan yine nakit yardımı aldılar. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner imzalı Şahadet Belgesi de ailelere verildi. Şehit aileleri şehit maaşı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdular. SGK, olayı 'Silah kazası' olarak değerlendirerek ailelerine maaş bağlanamayacağını bildirdi. Aileler Ankara 13. İdare Mahkemesi'ne başvurarak SGK'yı dava ettiler. Kardeşi Mustafa Kayan'ı kaybeden Mehmet Kayan da babasının 65 yaşından küçük olması nedeniyle maaş bağlanmadığını söyleyerek, 'Kardeşimin terör şehidi sayılarak ailemize maaş bağlanacağını inanıyoruz' şeklinde konuştu.





'İLLA KURŞUN MU YEMELİ?'



Bahadırhan Solak ve Mustafa Kayan'ın avukatı Avukat Halil Öztürk da şunları söyledi: 'SGK illa kurşun yiyeni şehit sayma anlayışı içerisinde. Patlayan mühimmat büyük olasılıkla örgüte ait. Askerlerin bu mühimmatı arazide bularak birliğe getirmesi belki de başka bir olayı önlemiştir. Tüm bunlar bizim kanaatimize göre terörle mücadele kapsamında şehit düşmüş olmak anlamına gelir.'





BİZİ TEKRAR ÖLDÜRDÜLER



Kurum, silahlı çatışmada şehit olanların varislerine hiçbir şart aramadan maaş bağlıyor. Ancak, Bahadırhan Solak'ın ailesine gönderdiği yazıda bu maaş bağlanabilmesi için ya annenin dul ve muhtaç olması veya babanın 65 yaşından büyük ve muhtaç olması şartını aradı. Şehitlikte derece getiren bu anlayış baba Mehmet Solak'ı isyan ettirdi. Solak, 'Şehit ailesi olduğuma dair bir kartım ve madalyam olması gerekiyor. SGK'nın bu tutumu bizi yaralamıştır' dedi.









'POZİTİF AYRIMCILIK' MESAJI



12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa değişikliği referandumuyla, şehit yakınları ve gazilere de 'pozitif ayrımcılık' uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede Anayasa'nın 10'uncu maddesine; 'Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz' hükmü eklenmişti. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta da şehit yakınına iş imkanı, aylık bağlanmasında 'malullük ve muhtaçlık' şartının kaldırılması, erbaş ve erlerin maaşlarının yükseltilmesi, terör saldırılarında yaralananlara işe girmede öncelik tanınması gibi maddelerin yer alması bekleniyor. Şehit yakınları ve gaziler de 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu'na gerekli eklemelerin yapılarak, herhangi bir nedenle şehit düşenlere de nakdi tazminat verilmesini talep ediyor.







