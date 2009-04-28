Çatışma sürerken emlakçıya gelen ilginç mesaj

Bostancı'da kanlı terör operasyonu

6 aylık kira ödendi

Çocuk da vardı

Şirketi kapanmış

Mesajda şöyle yazıyordu: “Evde olaylara karışan Orhan Yılmazkaya arkadaşım, ancak benim bu olaylarla alakam yok. Yurtdışındayım, birkaç güne kadar ülkeye dönüp her şeyi anlatacağım. Sizden özür diliyorum.”Senem Hanım çiftin kendilerini nişanlı olarak tanıttıklarını, evi 900 TL’ye tutuklarını 6 aylık kirayı ise peşin ödediklerini söyledi. İşte emlakçının anlattıkları: “40 yaşlarındaki Necdet Öztürk, 25 yaşlarındaki Melek ile nişanlı olduğunu yakında evlenecekleri için daire kiralamak istediklerini söyledi. Ofiste kahve içtik sohbet ettik. Necdet Öztürk, uzun yol kaptanı olduğunu, Melek Senem ise bir televizyonda ’Yıkanmak İstemeyen Çocuklar’adlı bir programı yaptığını belirtti.”“Daha önce Ataşehir’de oturduklarını, trafik sorunu nedeniyle taşınmak istediklerini söylediler. Yanlarında 13 yaşında bir çocuk vardı. Necdet Öztürk, oğlunun ilk evliliğinden olduğunu, zaman zaman kendisinde kaldığını söyledi. Çocuğuna çok düşkün, ilgili bir babaydı. Hallerinden hiç şüphelenmedim, çok iyi, dürüst insanlar olarak görünüyorlardı. Necdet Öztürk, daireyi tuttuğu gün yine seyahate gideceğini bu nedenle evin kontratını ve diğer fatura işlemlerinin Melek üzerine yapılmasını söyledi. Dairenin aylık kirası 900 TL. Ama onlar 6 aylık kirayı peşin ödediler. 1000 Dolar depozito ve emlakçı komisyonunu ödediler. Ödemeyi de dolar bozdurup yaptı.Hatta Necdet Öztürk, 6 ay bittiğinde kirayı yine 6 aylık öderim. Çünkü seyahatte olabilirim, ödeme aksamasın dedi. Kira kontratını hazırlarken kahve ikram edip, sohbet etmiştik. 3-4 gün önce ofise geldiler ve size kahve getirdik dediler. Dairenin sahibi çok ünlü bir işadamı. Olayı duyduğunda şekeri yükselmiş, ’Biz daireyi kimlere verdik böyle?’ dedi, durumu kötü olduğu için hastaneye kaldırıldı.Necdet Öztürk’ün evi kiraya veren emlakçıya Alyans Denizcilik’te kaptanlık yaptığını söylemesi üzerine bu şirketi aradık. Şirket yetkilileri, Necdet Öztürk’ün 15 yıl önce şirketten ayrılıp, 8 yıl önce kendi şirketi Tuan Denizcilik’i kurduğunu ve kuru yük taşımacılığı yaptığını söyledi. Kurduğu şirketin Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ndeki adresine gittiğimizde 2008 yazında kapandığı, sahiplerinin o günden beri görülmediği bilgisine ulaştık.