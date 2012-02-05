Çatışma sesleri sınırdan duyuluyor

T24 - Suriye ile ilgili yasa tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçememesi üzerine dün gece, çeşitli ülkelerdeki Suriye Büyükelçilikleri saldırıya uğradı. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesinde, Suriye Ordusu ile muhalifler arasında çatışma yaşandığı bildirildi.



Özgür Suriye Ordusundan bir yetkili, ordu ile muhalifler arasında Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyünün karşısındaki Suriye'nin Aynelbeyda köyü ve civarında akşam saatlerinde çatışma çıktığını belirtti.



Çatışmada ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda ellerinde henüz bilgi bulunmadığını aktaran yetkili, çatışmalar nedeniyle yöre halkının güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığını kaydetti.



Bu arada çatışma ve silah seslerinin Türkiye tarafında da duyulduğu bildirildi.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'i arayıp konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.







Muhalifler büyükelçiliklere saldırdı





Suriye ile ilgili yasa tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçememesi üzerine dün gece, çeşitli ülkelerdeki Suriye Büyükelçilikleri saldırıya uğradı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a dolaylı olarak istifa çağrısı yapan karar taslağının Çin ve Rusya tarafından veto edilerek düşmesi üzerine, Esad rejimi muhalifleri farklı ülkelerde eylemler yaptı. Eylemcilerin hedeflerinde büyükelçilikler vardı.



Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Suriye Büyükelçiliği dün akşam, saldırılara hedef olan yerlerden biriydi. Avustralya polisinin bu sabah verdiği bilgilere göre, onlarca muhalif eylemci Büyükelçiliğe zorla girerek, giriş katında önemli tahribata neden oldu.



Olay sırasında binada bulunan üç yetkilinin bir odada barikat kurarak saklandığı ve herhangi bir zarar görmediği açıklandı.



Avustralya Büyükelçiliği'nin yanı sıra Atina, Berlin, Kahire, Kuveyt, Kanada ve Londra'daki büyükelçilikler de, BM kararının açıklanmasından sonra saldırıların hedefi oldu. Kuveyt'te polis 40 göstericiyi gözaltına aldı.





Kuveyt'te 40 protestocu gözaltına alındı



Tunus'taki Suriye Büyükelçiliği'nde de personel, Suriye bayrağını yarıya indirdi ve kapının önünde biriken protestoculara karşı önlem almak amacıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tunus Cumhurbaşkanı Monsef Marzuki ise, yaptığı bir açıklamada Şam ile ilişkiyi keseceklerini açıkladı.



Suriye'nin, Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan büyükelçilik binasına kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce boyalı saldırı düzenlendi.



Elçilik giriş kapısı ve duvarları kan kırmızısı boyalarla boyanırken, aynı türden saldırının dün, altı değişik ülkedeki Suriye elçiliğinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. 1982 Hama Katliamını protesto eden bir grubun eyleminden sonra gerçekleşen saldırıda, Cartier Caddesi 46 numaradaki bina kanla boyanmışa döndü.



Ottawa polisi, olayın sorumlularını bulmak için soruşturma başlatırken, elçilik binasından hiç kimsenin polise açıklama yapmadığı kaydedildi.





