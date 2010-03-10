'Çatışma çıksaydı sizden 20 kişi ölürdü'

T24- Erzincan’daki Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin eklerindeki tutanaklar operasyon sırasında polisle MİT görevlileri arasında silahlı bir çatışma yaşanabileceğini de ortaya çıkardı. Soruşturmada tutuklanan MİT Bölge Başkanı Şinasi Demir, MİT binasını aramaya giden Özel Yetkili Savcı Osman Şanal’a, “Savcı bey, görevlim iyi ki size silah çekmemiş, 15-20 kişi ölürdü” dediği öğrenildi.



Taraf gazetesinin haberine göre, İddianamenin eklerinde yer alan 4 Aralık 2009 tarihli tutanakta MİT Bölge Başkanlığı’na yapılan baskının ayrıntıları anlatılıyor. Tutanağa göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan MİT Bölge Başkanı Şinasi Demir ve yardımcıları Kıvılcım Üstel ile Sadri Barkın İnce hakkında işlem yapmak için yanına yeteri kadar güvenlik görevlisi alan Savcı Osman Şanal, MİT Bölge Başkanlığı’na geldi.

MİT görevlisi içeri kaçtı

Savcı Şanal ve yanındaki güvenlik güçlerinin zile basması üzerine bir MİT personeli demir kapıyı açtı. Şanal, personele kendini tanıttıktan sonra neden geldiklerini anlattı. Ancak personel Şanal ve beraberindekilerin içeri girmesine izin vermedi. Şanal, MİT görevlisine bu engelleme nedeniyle gözaltına alınacağını söyleyince personel bu sırada kapıyı bırakarak içeri kaçtı.

Polis bahçede beklesin

Bunun üzerine Şanal ve güvenlik görevlileri lojman kapısını kullanarak MİT binasının bahçesine girdi. Burada bir süre bekleyen Şanal, kapıların açılmasının ardından yanlarına gelen MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir’le görüştü. Demir, “Savcı bey, yanınızdakiler burada kalsın, siz ve TEM Müdürü birlikte odaya geçelim” dedi. Odada yapılan görüşmede Şanal, Demir’e mahkeme kararını gösterdi. Kendisinin ve iki MİT personelinin evleriyle arabalarının aranacağını bildirdi.

Beni arama yetkiniz yok

MİT Bölge Başkanı Demir ise “Savcım beni de diğer personelimi de aramaya yetkiniz yok. 2937 Sayılı kanun gereğince Başbakan’dan izin almanız gerekli. İzniniz var mı” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Şanal, CMK’nın 250. maddesiyle yetkili olduğunu, atılı suçun ise bu kapsamda bulunduğunu bu nedenle herhangi bir makamdan izin almasının gerekmediğini söyledi. Re’sen soruşturma işlemi yapılacağını, bunun bir gereği olarak da yetkili mahkeminin arama ve el koyma kararı verdiğini belirtti.

MİT Bölge Müdürü Demir ise “Benim önce müsteşarlık makamına bilgi vermem gerekir. Biraz beklemeniz mümkün mü” diye sordu. Savcı Şanal bu talebi makul karşılayarak bekledi. Bu sırada MİT Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlıkla görüşme yapıldı.

Sizden 15-20 kişi ölürdü

Yaklaşık bir saat süren bekleme esnasında Savcı Şanal, MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir’e binaya girişi sırasında kendisine ve beraberindekilere uygunsuz davranıldığını belirterek bu personelin açık kimlik bilgilerini istedi. Bunun üzerine Demir, Savcı Şanal’a “Savcı Bey, görevlim iyi ki silah çekmemiş. Silah da çekebilirdi. Benim görevli arkadaşlarımın hepsi özel eğitimlidir. Şayet silah çekseydi burada çatışma çıkardı. Çıkacak çatışmada belki benim beş-altı personelim ölebilirdi. Ancak sizden de en az 15-20 kişi ölürdü” diye karşılık verdi. Demir’in bu sözleri tutanağa “Görevli Cumhuriyet savcısına tehdit” olarak geçti.