Profesyonel ordu için 1500 kişi başvurdu

Genelkurmay Başkanlığı uzun süredir tartışma konusu olan, kısa ve uzun dönem askerlik yapanların çatışma alanlarına gönderilmesi konusunda yeni uygulamaya geçti. Kademeli olarak terörle mücadelede uzman er ve erbaşlarların kullanılması çalışması tamamlandı. Kısa eğitim alan ve askerlik hizmetini yapan gençler bundan sonra çatışma alanına gitmeyecek, sadece üs bölgelerinde görev yapacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Bakanlığımız ve TSK, bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor. Bir süreden beri profesyonel personelimiz dışında hiç kimseyi aktif çatışma alanlarına göndermiyoruz. Terör örgütünün bitirilmesine yönelik darbelerle son dönemde özellikle önemli başarıların elde edildiği ortada. Bu profesyonel oluşumla, terör belasının kısa süre içinde bittiğini hep birlikte göreceğiz. Komutanlarımız dahil herkes her gün arazide ve bu işi tamamen bitirmeye kararlı.” dedi.

Askerlik hizmetini yapan gençlerin çatışma bölgelerinde kullanılmasına yönelik eleştiriler nedeniyle profesyonel orduya geçiş için Mart 2011'de yeni bir düzenleme yapılmıştı. Hükümet tarafından 50 bin kişilik kadro tahsisi yapılmasının ardından kısa ve uzun dönem askerlik yapanlar kademeli olarak çatışma bölgelerinden çekildi. Ancak operasyon tazminatıyla birlikte 3 bin 100 lira maaş ve yıllık 7 bin liralık tazminatın teklif edildiği uzman erbaş alımında başvuru 1500’ü bile bulmadı.