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Çatışma bölgelerine sevk edilen askerlerin nasıl toplandığının resmidir!

Bingöl - Muş karayolunda meydana gelen saldırının ardından Kabul Toplama Merkezleri'nin durumu tartışma konusu oldu

18 Eylül 2012 21:46

Gazeteci Özden Erkuş, Doğu ve Güneydoğu'da birliklerine teslim olacak ve birliklerinden ayrılan askerlerin toplandığı Kabul Toplama Merkezleri'nin (KTM) durumunu gösteren bir fotoğrafı Twitter'da paylaştı. Fotoğrafta nakil bekleyen askerlerin uzanacak yer bile bulamadıkları toplama merkezindeki bitkin halleri dikkat çekiyor.

Erkuş, paylaştığı fotoğrafın altına, "herkes bilsin diye... bu görsel askerlerin günlerce bekletilip sivil otobüslerle bindirildiği bir ktm'den..." ifadelerini de ekledi.
 
İşte o fotoğraf:
 
 
 

Kabul Toplama Merkezi nedir?

 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görevlendirilen askerlerin birliklerine katılırken ya da birliklerinden ayrılırken geçici olarak bir araya getirildikleri ve daha sonra toplu olarak nakledildikleri askeri alanlara Kabul Toplama Merkezi deniyor.
 
KTM'lerde askeri birliğine katılan ya da birliğinden ayrılacak askerlerin gidecekleri yere daha güvenli bir şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.
 
 
 

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