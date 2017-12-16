Çatışma arasında kalan Emircan'ın son sözleri "Kızma, suçsuzum" oldu

İstanbul’da iki çete arasında çıkan çatışma arasında kalan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, vücuduna isabet eden 7 mermi sonucu hayatını kaybetti. Emircan, kanlar içindeyken kendisini kucaklayan babasına, "Baba ne olur kızma bana. Ben bir şey yapmadım" dedi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre bölgede hâkimiyet kurmaya çalışan ve kendilerine "Demiroklar" ile "Erenler" adını veren iki grup arasında bir süredir devam eden çatışmada, polisin tespitlerine göre önceki gece yaşanan olayın fitilini salı gecesi İnönü Mahallesi, Cengizhan Sokak’taki silahlı kavga ateşledi. Bu kavganın ardından iki grup üyeleri önceki gece 22.30 sıralarında İnönü Mahallesi, Alageyik Caddesi üzerinde tekrar karşı karşıya geldi. Aralarında uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışma çıktı.

"Büyüyünce futbolcu olacaktı"

Halkalı Ticaret Meslek Lisesi 2. sınıfta okuyan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, önceki gün akşam 22.00 sıralarında babasının arabasını aldı. İki arkadaşı ile birlikte çiğköfte yemek için evden çıkan Açıkgöz, evlerinin yakınındaki Alageyik Caddesi üzerinde bir anda silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Açıkgöz’e olay yerinde 7 kurşun isabet etti. Araçtan inen genç yaklaşık beş metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Arkadaşları hemen aileye haber verdi. Emircan Açıkgöz olay yerine gelen babasına “Baba ne olur kızma bana. Ben bir şey yapmadım” dedi. Son sözlerinin ardından Açıkgöz’ün bilinci kapandı. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

"Oğlunu kurtaramadım"



Açıkgöz çiftinin kan uyuşmazlığı nedeniyle uzun yıllar çocuk sahibi olamadıkları ve tedavilerin ardından Emircan Açıkgöz’ü dünyaya getirdikleri öğrenildi. Oğlunun cenazesini almak için dün sabah Adli Tıp’a gelen baba Hacı Açıkgöz “Benim oğlum öldü, başka çocuklara zarar gelmesin. Emircan benim tek çocuğumdu. Onu benden aldılar. Oğlum büyüyünce futbolcu olacaktı. Katiller yakalanmalıdır” dedi. Emircan Açıkgöz’ün cenazesi ise Kanarya Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"Polis geç kaldı" iddiası

Emircan’ın vurulduğu çatışmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğü 450 metre mesafede karakol olmasına rağmen polisin olay yerine çok geç geldiği iddia edildi. Çatışma sırasında olay yerinden geçen Abdullah Öztürk “Ekipler sokağa girdiğinde saldırganlar kaçmıştı. Yaklaşık 25 dakika sonra geldiler” dedi. Emniyet yetkilileri ise olay yerine geç kalındığı iddialarını yalanlayarak 11 dakika sonra olay yerine gidildiğini bildirdi.

Kalaşnikof dahil uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışma yerinde 2 tabanca, 100 mermi kovanı bulundu. Karakola birkaç yüz metre mesafede 10 dakika kadar süren çatışmada 9 araca, 2 ev ve 1 işyerine onlarca mermi isabet etti



Sokak savaş alanına döndü

Emircan Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği sokak olay sırasında savaş alanına döndü. Yaşanan silahlı kavga sonrasında Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü yaptığı incelemelerde 2 tabanca, 100 farklı çaplarda kovan, 6 Kalaşnikof mermisi kovanı bulundu. İncelemede 9 araca, 2 ev ve 1 işyerine mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, ‘Demiroklar’ grubundaki şüphelilerin adreslerine gece saatlerinde eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda Murat A. (31), Mustafa U.(20), Etem U.(42), Tugay G.(23), Emrah D.(28) ve Yakup D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi. Çatışmanın iki grup arasında, “rant” kavgasından dolayı çıktığı öne sürüldü.