Çatılarda güvercin kovaladığı için kızan babasını öldürdü

Olay bugün sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesi 250’nci Sokak’ta meydana geldi. Güvercinlere meraklı olan ve evinin çatısında çok sayıda güvercin beslediği belirtilen Yüksel Şahin, ilçede başkalarına ait evlerin çatılarına konan güvercinlerini toplamak için sık sık izin dahi almadan çatılara çıktığı için babasına şikayet edildi.

Baba Fethi Şahin bu konudaki şikayetlerin artması nedeniyle birçok kez uyardığı oğlu ile bu sabah tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre babasının tokat attığı Yüksel Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek babasına 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına isabet eden Fethi Şahin, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Yüksel Şahin gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.