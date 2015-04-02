T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çatılarda güvercin kovaladığı için kızan babasını öldürdü

Güvercinlerini toplamak için sık sık izin dahi almadan çatılara çıktığı için babasına şikayet edildi

Fotoğraf: Ahu Özveri

02 Nisan 2015 13:48

Olay bugün sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesi 250’nci Sokak’ta meydana geldi. Güvercinlere meraklı olan ve evinin çatısında çok sayıda güvercin beslediği belirtilen  Yüksel Şahin, ilçede başkalarına ait evlerin çatılarına konan güvercinlerini toplamak için sık sık izin dahi almadan çatılara çıktığı için babasına şikayet edildi.

Baba Fethi Şahin  bu konudaki şikayetlerin artması nedeniyle birçok kez uyardığı oğlu ile bu sabah tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre babasının tokat attığı Yüksel Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek babasına 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına isabet eden Fethi Şahin, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Yüksel Şahin gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

güvercinçatıbabacinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24